Stiri pe aceeasi tema

- In primavara, Comisia estima un avans de doar 5,1% pentru 2021, desi prognoza fusese deja majorata substantial fata de cea din iarna, de 3,8%. Prin urmare, Romania ar urma sa aiba cea mai mare crestere economica din UE in 2021, scrie profit.ro. „Majorarea prognozei de crestere este pusa pe seama…

- In primavara, Comisia estima un avans de doar 5,1- pentru 2021, desi prognoza fusese deja majorata substantial fata de cea din iarna, de 3,8-. Prin urmare, Romania ar urma sa aiba cea mai mare crestere economica din UE in 2021, scrie profit.ro. „Majorarea prognozei de crestere este pusa pe seama evolutiei…

- Economia României va creste cu 7,4% în 2021 si cu 4,9% în 2022, dupa ce în mai se estima un avans de 5,1% anul acesta si de 4,9% anul viitor, conform previziunilor interimare din vara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE), conform Agerpres.Performanta…

- Economia Romaniei va creste cu 7,4% in 2021 si cu 4,9% in 2022, dupa ce in mai se estima un avans de 5,1% anul acesta si de 4,9% anul viitor, conform previziunilor interimare din vara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE).

- Economia Romaniei va creste cu 7,4% in 2021 si cu 4,9% in 2022, dupa ce in mai se estima un avans de 5,1% anul acesta si de 4,9% anul viitor, conform previziunilor interimare din vara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE). Performanta economiei romanesti a fost solida in…

- Premierul Florin Cițu a devenit plictisitor și banal prin postarile sale pe Facebook, preluate de presa, in care anunța creșteri macroeconomice și succese ale guvernarii sale. Marți, 18 mai, Florin Cițu a trait un moment de bucurie, de extaz, de delir: „Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut…

- Economia Romaniei va creste cu 5,1% in 2021 si cu 4,9% in 2022, dupa ce in februarie se estima un avans de 3,8% anul acesta si de 4% anul viitor, conform previziunilor economice din primavara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE), informeaza AGERPRES . Rata somajului este estimata…

- Economia Romaniei va creste cu 5,1% in 2021 si cu 4,9% in 2022, dupa ce in februarie se estima un avans de de 3,8% anul acesta si de 4% anul viitor, conform previziunilor economice din primavara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE). Rata somajului este estimata la 5,2% in 2021…