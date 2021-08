Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si chiar vijelii si grindina, valabila pana miercuri seara in 25 de judete din Transilvania, Maramures, Moldova, nordul Munteniei si zona de munte. In Bucuresti, instabilitatea…

- Atentionarea meteo este in vigoare miercuri, intre orele 10.00 - 22.00 si vizeaza judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita si, partial, Arges, Valcea,…

- Meteorologii au prelungit Codul portocaliu de furtuni si ploi torentiale, pana in noaptea de marti spre miercuri, in 23 de judete din Moldova, Transilvania, Maramures si zona montana, in timp ce aproape tot restul tarii va fi sub Cod galben. Instabilitatea atmosferica se ma mentine si in cursul zilei…

- Instabilitate atmosferica in 11 judete ale tarii Foto: Arhiva. Instabilitatea atmosferica se va manifesta si astazi în judetele Prahova, Buzau, Vrancea, Bacau, Neamt, Iasi, Suceava, Botosani si în zona de munte a judetelor Harghita, Covasna si Brasov. Un cod galben…

- Capitala se afla pe primul loc la acoperirea vaccinala, raportat la populația eligibila (persoanele de peste 12 ani), cu 43,87%. Pe locul al doilea se afla județul Cluj, cu puțin peste 40%, apoi urmeaza județele Sibiu (34%), Brașov (32), Timiș (31%) și Constanța (30%). Noile procente au fost comunicate…

- Un prim cod galben a intrat in vigoare astazi la ora 13:00 și expira vineri seara, la ora 21:00.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și grindina. Zonele vizate sunt: Oltenia, sudul Banatului, cea…

- Sunt 50 de noi cazuri de infectare la Constanta. In intervalul 10.05.2021 10:00 ndash; 11.05.2021 10:00 au fost raportate 101 decese 54 barbati si 47 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Botosani, Brasov, Caras…