- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata valabil pentru jumatatea de vest a județului Suceava. Potrivit meteorologilor avertizarea este valabila astazi, 31 mai, intre orele 12:00 și 22:00. In intervalul menționat, in Oltenia, Muntenia, sudul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a extins duminica avertizarea Cod portocaliu de averse si vijelii in 12 judete si in Capitala, in timp ce restul tarii, cu exceptia a patru judete din vest, se vor afla sub Cod galben de ploi. Potrivit meteorologilor, in intervalul 29 mai, ora 14:00 – 30 mai,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica pentru județul Suceava valabil pentru zona estica de sambata 28 mai ora 12.00 pana luni, 30 mai, ora 10.00 și inca unul valabil pentru tot județul de duminica, 29 mai ora 12.00 pana luni, 30 mai ora 10.00. In intervalul…

- Cod galben de inundații in județele Alba, Hunedoara și Sibiu. Viituri, torenți și scurgeri de pe versanți Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor București a emis un o avertizare hidrologica pentru evenimente imediate valabila pentru mai multe județe: Alba, Hunedoara și Sibiu. Ca…

- Un numar de 12 judete din Banat, Crisana, vestul si sud-vestul Transilvaniei si din zona Carpatilor Occidentali si vestul Carpatilor Meridionali se afla, pana marti seara, sub atentionare Cod galben de furtuni. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila…

- Este alerta meteo dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de vreme rea pentru țara noastra. Avertizarea de tip nowcasting de Cod portocaliu de vijelie este valabila pana la 13:30 in mai multe localitati din judetele Alba, Mures si Sibiu. ANM a emis Cod portoclaiu de…

- Atenționare COD GALBEN de furtuni in ALBA și alte județe: vijelii, descarcari electrice, averse. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis a atenționare de vreme rea valabila de duminica dupa-amiaza pana la noapte. Atenționare COD GALBEN – de duminica, 24 aprilie, ora 16.00…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata noi atentionari nowcasting Cod galben de averse si vant valabile in ora urmatoare in localitati din cinci judete, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…