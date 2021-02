UPDATE Coada de sute de persoane la deschiderea unui restaurant care ofera burgeri gratis, in centrul Capitalei . Administratorul localului, amendat cu 10.000 de lei- VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Germanii intorc spatele bauturii lor favorite, cifrele oficiale publicate luni de Oficiul federal de statistica (Destatis) aratand ca, in 2020, vanzarile de bere s-au situat la nivelul scazut record de 8,7 miliarde de litri, cu 5,5% mai putin decat in 2019, transmit DPA si AP. Cifra se…

- Guvernul va trebui sa gaseasca, pe termen scurt, o modalitate pentru proiecte in parteneriat public-privat pentru constructia sau modernizarea spitalelor, a declarat luni, 1 februarie, premierul Florin Citu. "Nu poti sa modernizezi peste noapte cu bani europeni, e mai complicat. Eu va spun…

- Sute de oameni s-au inghesuit, luni, in fața unui fast-food din centrul Bucureștiului pentru a primi un burger gratis. Jandarmii veniți la fața locului i-au rugat pe tineri sa respecte distanța sociala, potrivit Digi24. Reprezentanții restaurantului au promis ca vor da oamenilor burgeri gratuiți, vorba…

- La acest moment sunt disponibile 35.600 de doze recepționate in doua tranșe, care vor fi administrate cu preponderența persoanelor care au fost reprogramate incepand cu data de 28 ianuarie. De astazi, imunizarea impotriva Covid-19 se face in Romania cu doua tipuri de vaccinuri, dupa cel produs de…

- Peste 92.000 de doze de vaccin vor sosi luni in Romania Foto: facebook.com/ROVaccinare Peste 92.000 de doze de vaccin anti-COVID -19 vor sosi luni în România pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Este cea de-a șasea tranșa de vaccin Pfizer-BioNTech, iar…

- Iohannis s-a vaccinat public la Spitalul Militar. Presedintele da startul etapei a doua a campaniei de vaccinare anti-Covid. Presedintele Iohannis a fost vaccinat public la ora 10.00, la Spitalul Militar din Capitala, cu prima doza din serul Pfizer. A doua etapa a campaniei de vaccinare incepe astazi,…

- Aproximativ 14.000 de doze de vaccin Moderna, prima tranșa din acest ser, au ajuns miercuri dimineața la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" din București, anunța Ministerul Apararii, potrivit Digi24.Vaccinurile Moderna vor fi distribuite in centrele regionale de…

- In ultimele trei zile polițiștii și jandarmii din București au facut controale in zone aglomerate și centre comerciale, din Capitala. Agenții au dat amenzi in valoare de 75.000 de lei a transmis Poliția Capitalei.Au fost controale de amploare in acest weekend in centrele comerciale din București, iar…