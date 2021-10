UPDATE! CNSU a interzis, până la urmă, intrarea nevaccinaților la mall UPDATE Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 25 octombrie 2021, Hotararea numarul 94 privind stabilirea unor masuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata starii de alerta pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19_ prin care se propune: -accesul in incintele operatoriilor economici care au ca obiect de activitate comercializarea produselor nealimentare sa fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinarii sau trecerii prin boala in ultimele 180 de zile, cu excepția unitaților farmaceutice dispuse in afara centrelor și parcurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

