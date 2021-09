”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 16 septembrie 2021, prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19”, a transmis, joi, CNSU. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfasurarii unor activitati din anumite domenii economice, daca incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori, doar pentru persoanele vaccinate, testate sau trecute prin boala, astfel: – Competitiile sportive organizate in spatii inchise sau deschise…