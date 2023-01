Stiri pe aceeasi tema

- ”In 2022 CNAIR a semnat 14 contracte de supervizare a lucrarilor de constructie pentru 226,93 km de autostrada, valoarea acestora fiind de 222.031.096,24 lei fara TVA. Comparativ, in anul 2020 au fost semnate 8 contracte de supervizare pentru 145,99 km cu o valoare totala de 182.157.908,16 lei fara…

- Primaria Brașov a dat ordinul de incepere a lucrarilor de construcție a „Terminalului de transport urban gara Brașov”, proiect ce face parte din strategia municipalitații de transformare a transportului in comun in principala alternativa de mobilitate urbana, in locul autoturismelor proprii. Deși termenul…

- ”Procedura pentru reluarea lucrarilor de reabilitare si consolidare a Podului Grant a fost lansata in SEAP de Administratia Strazilor Bucuresti (ASB). Invit operatorii economici interesati sa depuna oferte pana pe 3 ianuarie 2023”, a scris, vineri, pe AFcebook, Nicusor Dan. Potrivit acestuia, lucrarile…

- 18 kilometri din drumul DJ 242A Galați vor intra in reabilitare. Valoarea investitiei de modernizare a infrastructurii rutiere se ridica la peste 44 milioane lei. Lucrarile vor avea loc pe traseul Radesti – Cruceanu – Beresti – Beresti-Meria – Ganesti, in prezent fiind efectuate lucrari pe portiunea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca lucrarile la podul suspendat peste Dunare de la Braila sunt in intarziere, desi constructorul si-a asumat darea in folosinta a obiectivului la sfarsitul acestui an. "Constructorul podului suspendat peste Dunare de la Braila…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR a transmis, in aceasta seara, un comunicat de presa, in care a tinut sa sublinieaze ca desi constructorul podului suspendat peste Dunare de la Braila si-a luat angajamentul public de mai multe ori ca pana la finalul acestui an se…

- Un singur tronson de autostrada mai are șanse sa fie dat in folosința pana la finalul anului 2023, fiind vorba de numai 13 kilometri.Cei circa 13 kilometri de la Sibiu la Boița ar fi singurii kilometri de autostrada deschiși anul acesta, potrivit Hotnews. Lucrarile pe segmentul Sibiu-Boița…

- Santierul Tronsonului I al Drumului Expres Craiova-Pitesti continua sa mearga mai greu decat un melc. CNAIR continua sa pasuiasca firma italiana Tirrena Scavi, de mai bine de un an. Ritmul in care s-a lucrat pe tot parcursul acestui an a aratat clar ca e imposibil ca italienii sa duca la bun sfarsit…