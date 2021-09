Stiri pe aceeasi tema

- „Acum ramane la PNL. Stati sa vedem majoritatea parlamentara pentru ca este nevoie de un vot. S-ar putea sa fie cineva interimar. Vom vedea cine o sa fie”, a afirmat Florin Citu, intrebat la finalul Congresului PNL daca sefia Camerei Deputatilor va ramane la PNL.Ludovic Orban a declarat, sambata, dupa…

- sursa foto: Info Sud-Est Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata seara, ca iși va depune demisia in urma pierderii alegerilor in cadrul Congresului de sambata și ca nu mai exista niciun parteneriat cu Klaus Iohannis: ”Il felicit pe Florin Cițu pentru alegerea in fruntea Partidului…

- Ludovic Orban a anunțat sambata, dupa pierderea alegerilor pentru șefia PNL in fața lui Florin Cițu, ca iși va depune luni demisia din poziția de președinte al Camerei Deputaților. In plus, fostul lider PNL a anunțat ca dupa aceste alegeri interne intre el și președintele Klaus Iohannis „nu mai exista…

- Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat ca iși va depune demisia de la șefia Camerei Deputaților, luni, la prima ora și a transmis mesajul ferm ca orice parteneriat al sau cu Klaus Iohannis s-a incheiat, odata cu caștiga

- Premierul Florin Citu a declarat, ieri seara, ca presedintele PNL, Ludovic Orban, pare “cel mai mare” sustinator al motiunii de cenzura si a reiterat ca nu va lasa Romania fara Guvern. “Nu comentez. Domnul Orban se pare ca este cel mai mare sustinator al acestei motiuni si al celor de la USR. Ideea…

- Liderul liberal Ludovic Orban si-a exprimat convingerea ca "un personaj foarte important din România" s-a gândit "sa decreteze" ca el sa nu mai fie presedintele PNL."Sunt convins ca un personaj foarte important din România a stat el si s-a gândit…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii solicita lui Florin Citu sa le ceara scuze cetatenilor romani ca nu a avut "curajul si onestitatea" de a-i informa in legatura cu incidentul din SUA, cand a fosinchis pentur doua zile din cauza ca a condus sub influenta alcoolului. De asemenea, liderul liberal considera…

- Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a facut declarații la Palatul Parlamentului și a menționat ca relația cu Klaus Iohannis s-a desfașurat intr-o maniera productiva. Liderul politic a ținut sa precizeze ca, in trecut, s-a retras din cursa pentru șefia PNL pentru ca Iohannis sa poata avea…