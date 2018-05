Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane au cerut demisia premierului Dancila, la un protest in Cluj-Napoca intre replicile scandate numarandu-se și “Iohannis nu-i ierta, demisia!”, potrivit Mediafax. Protestatarii s-au adunat, duminica seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca avand afise cu mesaje precum “Iohannis…

- Aproximativ 100 de persoane au protestat, duminica, la Cluj-Napoca, oamenii cerand demisia premierului Viorica Dancila. Protestatarii s-au adunat, incepand cu ora 18,00, la Monumentul Memorandistilor, au purtat steaguri tricolore si ale UE si bannere cu mesaje precum "Iohannis nu-i ierta", "Dancila,…

- Protestatarii s-au adunat, duminica seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca avand afise cu mesaje precum "Iohannis nu-i ierta, demisia", "Nu vrem ca penalii sa faca legi", "Jos ciuma rosie", "Dancila demisia 20-20 ani fara PSD si penali in posturi publice", dar si steaguri tricolore si cu #…

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- La Sibiu, peste 500 de persoane, potrivit organizatorului, Doru Apostu, marsaluiesc in centrul municipiului, purtand steaguri si pancarte cu lozinci impotriva ministrului justitiei, Tudorel Toader. Coloana de manifestanti se indreapta spre bd. Nicolae Balcescu, din centrul istoric al orasului.…

- Timișorenii au de gand sa protesteze din nou in strada fața de propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Astfel, in aceasta seara, intre orele 18.00 – 21.00, in Piața Operei are loc protestul intitulat “DNA,…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat "Codruta, nu uita,…

- Aproximativ 400 de persoane protesteaza miercuri dupa-amiaza, in fata Palatului Cotroceni, scandand lozinci impotriva presedintelui Klaus Iohannis si a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. Protestatarii au vuvuzele si scandeaza "Iohannis si DNA, la voi e coruptia" si "Jos Kovesi". Ca si…