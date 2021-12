Stiri pe aceeasi tema

- Animalul care a atacat, sambata seara, doi turisti ucraineni in zona Castelului Peles din Sinaia a fost identificat, fiind vorba despre o ursoaica cu doi pui, autoritatile luand decizia de a reloca cele trei animale, a anuntat city managerul statiunii, Marian Panait, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia,…

- In anul 1883, in dupa amiaza zilei de 7 octombrie, in cadrul unei ceremonii, a fost inaugurat Castelul Peles. Castelul Peles este un palat din Sinaia, construit intre anii 1873 si 1914.Dupa Castelul Bran, Pelesul este considerat al doilea muzeu din tara cautat de turisti. Numai in anul 2006 i au trecut…

- Reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Culturii și Institutului Național al Patrimoniului și-au luat angajamentul de a acelera intervențiile de urgența asupra patrimoniului regal de la Peleș. Marți, 28 septembrie, Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș (APRP) a organizat conferința „Protejarea…