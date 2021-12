UPDATE. Când va fi adoptat bugetul. Calendarul pentru Parlament UPDATE Legea bugetului pentru anul 2022 ar urma sa fie adoptata de Parlament joi, pe 23 decembrie, au precizat surse politice. Potrivit acestora, amendamentele pot fi depuse pana marți, la ora 12.00. Tot marți, de la ora 18.00, ar urma sa aiba loc discuțiile in Comisiile de buget. Miercuri vor incepe dezbaterile, iar raportul […] The post UPDATE. Cand va fi adoptat bugetul. Calendarul pentru Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

