Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu s-a contrat luni cu social-democrații, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora prim-ministrului", chemat de PSD pe tema 'Bugetul taierilor: moartea economica a Romaniei'. „De fiecare data cand sunt invitat in Parlament vin si raspund. Romanii ar trebui sa stie ca aceasta invitatie…

- Chemat in plenul Camerei Deputaților de catre PSD, la „Ora prim-ministrului”, pentru a da explicații privind bugetul pe 2021, premierul Florin Cițu a spus ca solicitarea social-democraților nu are, de fapt, legatura cu acest subiect. Premierul Florin Citu a fost prezent in plenul Camerei Deputatilor,…

- Premierul Florin Cițu s-a „batut” sambata cu pumnul in piept in legatura cu bugetul, dupa vizita la Bruxelles, acuzand in același timp PSD. Marcel Ciolacu n-a stat pe ganduri și i-a dat o replica aspra. Premierul a vorbit despre discuția pe buget de la Bruxelles, spunand totodata ca nu este dispus sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput, luni, la Palatul Cotroceni, consultarile cu delegatia PSD in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. "Tema discutiei de astazi este evidenta. Doresc sa stiu opinia dumneavoastra despre formarea unei majoritati, o varianta, doi - despre…

- Șeful statului a inceput consultarile pentru desemnarea noului premier dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie.ORA 12.00: A doua delegație care a venit la consultari, la Palatul Cotroceni, este cea a liberalilor.Presa nu a avut acces la prima parte a dialogului președintelui cu reprezentanții PNL. Liberalii…

- Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Vasile Dancu și Alexandru Rafila sunt cele patru propuneri de premier pe care le-ar putea avansa Partidul Social Democrat. Marcel Ciolacu a spus ca in 2-3 ore ar putea ști care este rezultatul alegerilor, conform numaratorii paralele pe care o face gruparea sa politica.…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, are in ultimele zile din campania electorala pentru alegerile parlamentare un mesaj dur impotriva celor de la PSD. El susține ca oamenii trebuie sa-i trimita langa Liviu Dragnea pe Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu și „restul gaștii psd-iste”. Citește…

- „Avem trei nominalizari. Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Cimpeanu. Trebuie sa ne intoarcem la vremurile normale. Cu toata propaganda, acum avem un deficit de aproape 10% si o datorie publica cu 10% mai mult, avem 46-47%. Nu mai sunt conditiile de anul trecut. Cand ai o criza trebuie sa cauti oamenii…