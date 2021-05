UPDATE – “Bucurestiul are buget. Le multumesc celor 34 de consilieri generali de la PNL, USR PLUS si PMP, care au votat in aceasta seara pentru a aproba bugetul Capitalei pe 2021. Deblocam investitiile, platim datoriile, muncim impreuna pentru Bucuresti”, a scris Nicusor Dan pe Facebook. Potrivit reprezentantilor PLUS Bucuresti, consilierii USR PLUS din Consiliul General al Municipiului București (CGMB) au votat noul buget al Capitalei, rezultatul analizelor și discuțiilor din ultimele zile dintre reprezentanții USR PLUS, primarul general, reprezentanții PNL și cei ai PMP. “Bugetul Capitalei,…