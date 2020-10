Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Frantei, Brigitte Macron, se va autoizola timp de sapte zile, dupa ce a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv la coronavirus, a comunicat luni presedintia franceza. „Brigitte Macron s-a aflat in contact joi 15 octombrie cu o persoana care a fost testata pozitiv la COVID-19 luni”,…

- Brigitte Macron, sotia presedintelui francez Emmanuel Macron , a intrat luni in autoizolare timp de sapte zile, deoarece a avut contact cu o persoana infectata cu virusul SARS-CoV-2, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, noteaza capital.ro. "Brigitte Macron a avut…

- Brigitte Macron, sotia presedintelui francez Emmanuel Macron, a intrat luni in autoizolare timp de sapte zile, dupa ce a avut contact cu o persoana infectata cu virusul SARS-CoV-2, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro.

- Un nou caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la Primaria Campina. Dupa o angajata a Direcției de Asistența Sociala și dupa cele patru cazuri inregistrate la Direcția Economica, iata ca a aparut un nou caz, de aceasta data chiar in sediul principal al Primariei, la Casa cu Grifoni, la Direcția de Investiții.…

- PreședintaComisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca vaintra in autoizolare pana marți, deoarece a intrat in contact cuo persoana care are test pozitiv la coronavirus, informeazaAgerpres, citand Reuters. „Am fost informata ca am participat marțea trecuta la o intalnire la care a…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pana marti pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana cu test pozitiv la noul coronavirus, transmite agerpres.ro.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pana marti pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana cu test pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters. 'Am fost informata ca am participat martea trecuta la o intalnire la…

- Clubul de rugby Stade Francais a anuntat, joi, pe site-ul oficial, ca are cativa jucatori testati pozitiv cu coronavirus, potrivit news.ro.Citește și: Ludovic Orban a facut anunțul! Cați bani vor primi parinții pe perioada in care stau acasa cu copilul “Testul Covid-19 saptamanal obligatoriu,…