Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%, urmand sa atinga nivelul de 2,8% la sfarsitul anului 2022, se arata in Raportul asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei. "Dupa o ampla crestere inregistrata in…

- Rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%, urmand sa atinga nivelul de 2,8% la sfarsitul anului 2022, se arata in Raportul asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei, conform Agerpres. Citește și:…

- Dupa o ampla creștere înregistrata în luna ianuarie a anului curent, pe fondul majorarii tarifelor la energia electrica și a prețurilor combustibililor, rata anuala a inflației IPC este anticipata a-și menține tendința ascendenta pâna la finalul anului, când va atinge nivelul…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca treptat pe parcursul anului 2021 pana in proximitatea limitei de sus a intervalului tintei, sub impactul socurilor pe partea ofertei, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei transmis luni AGERPRES. "In sedinta de astazi (luni, n.r.), Consiliul…

- Tesla a prezentat la sfarșitul lui 2019 noul pick-up electric Cybertruck și a menționat ca acesta va fi produs de la sfarșitul anului 2021 intr-o noua uzina. La vremea respectiva, constructorul nu stabilise concret unde va fi construita uzina, singura cunoscuta fiind plasarea acesteia pe teritoriul…

- Eliminarea pensiilor speciale va fi votata, miercuri, in Parlament. Propunerea de suplimentare a ordinii de zi de miercuri a fost facuta de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. UPDATE. Comisia de statut a aprobat proiectul. Raportul de admitere cu amendamente va fi supus votului in plenul…

- Folosirea banilor cash se afla intr-un declin accelerat, pe fondul creșterii rapide a tranzacțiilor digitale, iar acest lucru va afecta modul in care consumatorii, companiile, guvernele, dar și infractorii vor folosi banii, arata un raport Business Insider Intelligence intitulat „Moartea numerarului‟.…

- Un bunic a cazut in apa, pe Valea Bargaului. Echipaje ale pompierilor și Ambulanței au fost direcționate spre locul indicat. Barbatul ar fi in stop cardio-respirator. UPDATE- Din nefericire, barbatul a murit. Un Echipaj de Prim Ajutor din cadrul ISU BN și un echipaj cu medic din cadrul SAJ BN au fost…