(UPDATE) 31 ianuarie 2023 – Bilantul atentatului sinucigas de ieri din Pakistan a ajuns la 83 de morti si cel putin 53 de raniti, transmite Reuters. Atacul a avut loc intr-o moschee din Peshawar, iar printre victime se numara numerosi politisti, in conditiile in care moscheea se afla intr-o zona fortificata. Peshawarul se afla in asa-numita zona tribala a Pakistanului, in care militantii islamisti sunt activi de zeci ani. Cele mai active grupari din Pakistan sunt, in aceasta perioada, Statul Islamic si Talibanii pakistanezi. Acestia din urma au negat ca s-ar fi aflat in spatele atentatului sinucigas.…