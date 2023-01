Stiri pe aceeasi tema

- Centrul ucrainean de Comunicare Strategica anunța ca bilanțul morților a ajuns la 20. UPDATE 08:43 Bilanțul victimelor din Dnipro a crescut din nou. Pana in prezent, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Ucraina, se cunosc 18 decese. 73 de persoane au fost ranite: peste 40 dintre ele au…

- Un oficial din Ministerul rus de Externe susține ca Belarusul ar putea sa intre in razboiul din Ucraina daca armata lui Volodimir Zelenski decide sa „cucereasca” orice teritoriu aparținand celor doua țari. In același timp, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca tara sa trebuie sa „fie…

- Locuitorii capitalei Kiev au fost sfatuiti sa se indrepte spre adaposturile antiaeriene vineri dimineata, in timp ce sirenele rasuna in tot orasul, la o zi dupa ce Rusia a desfasurat cel mai mare atac aerian de cand a inceput razboiul, in februarie. La putin timp dupa ora 2.00, autoritatile orasului…

- Videoclipul unui martor ocular a aratat un voluntar cantand la pian in interiorul unei biserici distruse din Bakhmut, din regiunea Donețk, din Ucraina, vineri (11 decembrie). Fratele pianistului a declarat pentru Reuters ca frații sunt voluntari care calatoresc in zonele afectate de razboi. Pana acum,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a ajuns sa intruchipeze rezistenta tarii sale in fata invaziei militare a Rusiei, a fost desemnat miercuri „Persoana Anului 2022" de revista americana Time, care a omagiat, de asemenea, „spiritul Ucrainei", informeaza AFP si Reuters.

- UPDATE 08:08 - Primarul Kievului, fostul campion mondial la box Vitali Klitschko, a ripostat duminica la criticile președintelui Ucrainei cu privire la masurile luate pentru a-i ajuta pe locuitori sa reziste la intreruperile de energie electrica, descriind disputele ca fiind „fara sens” in contextul…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters.

- Forțele ruse au distrus mai multe poduri din zonele ocupate ale regiunii Herson, la vest de raul Nipru, au informat miercuri un oficial ucrainean local și analiști militari ruși pe Telegram. Dinamitarea podurilor a fost urmata de anunțul retragerii trupelor Kremlinului din orașul Herson, singura capitala…