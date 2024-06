Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central analizeaza, in ședința din 4 iunie, tiparirea a zeci de mii de buletine de vot in plus pentru alegerile locale de duminica, 9 iunie. Legea spune ca birourile electorale trebuie sa dețina o marja de cel puțin 10% buletine de vot in plus fața de liste, pentru cetațenii cu drept…

- „Capacitatea de autoaparare este necesara pentru menținerea pacii”, a anunțat in aceasta dimineața premierul ungar la Radio Kossuth. „A avea o armata este necesar și nu duce la razboi. In mod ciudat, absența armatelor duce la razboi”, a spus Viktor Orban intr-un interviu la emisiunea „Buna dimineața,…

- UPDATE: Politistii l-au identificat pe barbatul care l-a agresat pe soferul de autobuz din Timisoara. Acesta este acuzat de lovire si alte violente. ”In urma verificarilor efectuate de politistii Sectiei 2 Timisoara, a fost identificat un tanar, in varsta de 24 de ani, banuit de comiterea infractiunii…

- Biroul Electoral Central a anuntat, luni, ca, in urma tragerii la sorti, a fost stabilita ordinea de pe buletinele de vot a partidelor politice, aliantelor electorale si politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste de candidati la alegerile europarlamentare…

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, miercuri, o hotarare prin care permite desființarea unei alianțe electorale pana la data de 26 aprilie, deși o hotarare de guvern prevede ca data-limita era de 21 aprilie. Hotararea BEC are relevanța in acest moment pentru PSD și PNL, cele doua partide care…

- Update: Cristian Popescu Piedone și-a depus la Biroul Electoral Central lista de semnaturi și dosarul de candidatura la Primaria Capitalei. Piedone a venit la sediul BEC cu tricouri speciale, dar și cu punguțe pentru Nicușor Dan. ”Astazi, Piedone, așa cum il considera unii circar, scandalagiu. Eu astazi…

- Partidul Umanist Social Liberal a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, listele pentru alegerile europarlamentare. Presedintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca au fost stranse pentru alegerile europarlamentare 310.000 de semnaturi. „Le-am depus astazi, am intrat, ne-am…

- UPDATE Mai multi barbati inarmati, imbracati in uniforme de lupta, au intrat vineri intr-o mare sala de concerte din Moscova si au tras cu arme automate asupra multimii, ucigand si ranind un numar nespecificat de persoane, relateaza presa rusa. Media rusesti afirma ca atacatorii au folosit și explozibili,…