- Biroul Electoral Central a respins, vineri, cererile de inregistrare a semnelor electorale ale candidatilor independenti Nicusor Dan, Dan Cristian Popescu, Gheorghe Man si Lucian-Tiberiu Bodea la alegerile locale.

- Alianța USR – Plus Salaj a transmis, ieri, cotidianului Magazin Salajean, lista candidaților la alegerile locale ce vor avea loc in aceasta toamna, in 27 septembrie, in cazul in care situația pandemica din Romania nu va schimba data scrutinului.

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca a elaborat si a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind aprobarea Ghidului finantarii campaniei electorale la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie. AEP precizeaza ca Ghidul…

- Alegerile locale prin care se va stabili cine conduce municipiul Lugoj pentru urmatorii patru ani vor avea loc duminica, 27 septembrie 2020. Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca perioada electorala aferenta alegerilor locale din acest an va incepe cel mai tarziu la data de 29 iulie 2020,…

- AEP a facut public calendar provizoriu pentru alegerile locale programate pentru 27 septembrie Pe 2 august 2020 se va constitui Biroul Electoral Central iar 8 august 2020 Birourile electorale de circumscriptie Aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral de circumscriptie judeteana pana…