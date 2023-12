UPDATE: Bătrânul din Bârlad accidentat din cauză că a traversat neregulamentar era beat turtă! UPDATE: La data de 16 decembrie a.c., ora 16.03, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu victime omenești. In urma verificarilor, polițiștii rutieri au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 74 de ani, din municipiul Barlad, care traversa strada printr-un loc nepermis […] Articolul UPDATE: Batranul din Barlad accidentat din cauza ca a traversat neregulamentar era beat turta! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

