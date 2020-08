UPDATE: Bătaie între două clanuri de romi, în Podari UPDATE 22.32: 15 persoane au ajuns la spital Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Dolj, echipajele medicale SMURD și SAJ au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical unor persoane din localitatea Podari, sat Livezi. In urma acordarii primului ajutor medical au fost transportați la spital un numar de 15 victime, toți conștienți și cooperanti. In acesta seara doua clanuri de romi au inceput sa se bata pe strazile din Podari. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție. 1 de 5 Bataie intre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

