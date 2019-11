Stiri pe aceeasi tema

- "Votul de incredere pentru Dan Barna incepe in aceasta dupa-amiaza. Vor fi cinci zile. Discutia era sa inceapa astazi la ora 12,00 si sa se incheie miercuri la ora 12,00. Va fi o intrebare de genul - sunteti de acord ca Dan Barna sa continue in conducerea partidului, o intrebare simpla cu un raspuns…

- ”Dragi colegi, Am avut o discuție de patru ore in CP informal. Am spus din nou ca imi asum rezultatul obținut. Catalin Drula a prezentat detaliat campania. Au fost voci diverse, unele suparate, altele de susținere. Am simțit ca suntem o echipa. Am fost intrebat ce inseamna asumare.…

- ”Dan Barna a fost ales președinte al USR pentru un nou mandat! Președintele USR este ales prin vot electronic secret de catre toți membrii partidului, ceea ce ii asigura o larga reprezentativitate și legitimitate. In cadrul scrutinului intern, care s-a desfașurat online in perioada…