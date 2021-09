Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis „are obligația sa iasa din letargia care-l caracterizeaza pentru a cere demisia a premierului Cițu”, iar apoi sa convoace la consultari toate partidele parlamentare in vederea instalarii unui guvern legitim, transmit marți social-democrații. PSD considera ca soluția cea mai…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, in intalnirea cu diplomații romani, ca va fi gasita „o soluție buna” pentru actuala criza guvernamentala. „Vom gasi o soluție buna și pentru aceasta criza. Romania continua sa fie o țara stabilaVa garantez ca vom gasi cele mai potrivite soluții pentru actuala…

- ​​Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, în întâlnirea cu diplomații români, ca va fi gasita „o soluție buna” pentru actuala criza guvernamentala. „ Vom gasi o soluție buna și pentru aceasta criza. România continua sa fie o țara stabilaVa garantez…

- Zi cu miza majora în ecuația crizei politice de la București. Președintele Klaus Iohannis i-a chemat la o discuție pe liderii USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, ai caror miniștri au anunțat ca își depun astazi demisiile. Pe frontul din Parlament, moțiunea USR-PLUS și AUR așteapta prezentarea…

- Dan Barna, copreședinte USR PLUS, a confirmat luni, 6 septembrie, la conferința de presa in care a anunțat ca miniștrii partidului pe care il conduce vor demisiona din Guvern , ca el și celalalt lider al formațiunii, Dacian Cioloș, au fost invitați la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni,…

- Președintele Klaus Iohannis l-a cheamat, luni, pe premierul Florin Cițu la Cotroceni. Intalnirea are loc la ora 12.30, pe tema crizei guvernamentale. Președintele a intervenit, in urma cu doua zile, in scandalul din coaliție, cand a facut apel la USR PLUS sa revina la masa negocierilor alaturi de PNL,…

- „Prin alianța cu un partid care nu respecta valorile occidentale, USR PLUS tradeaza voința cetațenilor care și-au pus speranțele intr-o coaliție de centru-dreapta, care sa dezvolte Romania”, a transmis președintele Klaus Iohanis, sambata dimineața, pe Facebook, in primul mesaj dupa ce USR PLUS și AUR…