UPDATE: Bărbatul din Zorleni, salvat de o echipă de chirurgi din Bârlad. Operația a durat cinci ore! UPDATE: „In jurul orei 8,43 se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe un pacient de 52 de ani, din Zorleni, care in urma unui accident casnic accidental, prezinta o plaga taiata 1/3 inferioara coapsa dreapta. Starea pacientului este una grava, instabil hemo-dinamic, in șoc hemoragic. Intervenția chirurgicala s-a finalizat, pe parcursul a cinci ore. Echipa […] Articolul UPDATE: Barbatul din Zorleni, salvat de o echipa de chirurgi din Barlad. Operația a durat cinci ore! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

