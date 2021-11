Stiri pe aceeasi tema

- La o zi de la teribila scena din Roman, județul Neamț, barbatul care și-a ucis una dintre fetițe și și-a injunghiat soția și cea de-a doua copila a recunoscut de ce a recurs la o asemenea fapta. Mai mult decat atat, conform datelor oamenilor legii, criminalul ar fi incercat ulterior sa se sinucida.

- Barbatul din Roman care sambata și-a injunghiat soția și cele doua fetițe gemene in varsta de nici trei luni și-a recunoscut faptele. El a fost audiat de anchetatori dupa mai multe ore in care a refuzat sa faca declarații.

