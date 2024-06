UPDATE Prezentat in fața instanței de judecata, barbatul a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile. *ȘTIRE INIȚIALA La data de 10 iunie a.c., in urma materialului probator administrat, politistii din cadrul Secției de poliție rurala Smeeni au retinut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 54 de ani, din Smeeni, pentru incalcarea unui ordin de protectie provizoriu. ,,Din cercetari a reiesit ca, la data de 8 iunie a.c., localnicul a solicitat intervenția polițiștilor pe motiv ca fiul sau, de 23 de ani, l-ar fi agresat. Politistii au constatat ca barbatul nu ar fi fost agresat, dimpotriva,…