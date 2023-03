UPDATE! Bărbat înjunghiat la Suraia, în urma unui scandal izbucnit la o petrecere, noaptea trecută Un barbat de 34 de ani a ajuns la spital noaptea trecuta, dupa ce a fost injunghiat in timpul unui scandal care a avut loc la Suraia. „In cursul serii anterioare, la ora 23.00, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un traumatism prin agresiune fizica in localitatea Suraia. La solicitare s-a deplasat un echipaj […] Articolul UPDATE! Barbat injunghiat la Suraia, in urma unui scandal izbucnit la o petrecere, noaptea trecuta apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

