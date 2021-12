UPDATE Bani din Fondul de rezervă al Guvernului pentru 100 de primării UPDATE: Guvernul Ciuca a adoptat, vineri, in sedinta, un act normativ prin care s-a alocat suma de 476,5 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, la solicitarea unor unitati administrativ-teritoriale. Astfel, vor beneficia de finantare 105 unitati administrativ teritoriale din toate judetele, pentru […] The post UPDATE Bani din Fondul de rezerva al Guvernului pentru 100 de primarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) “Spiru Haret” cer Guvernului blocarea distributiei testelor din saliva pentru depistarea COVID – 10 si distribuirea in unitatile de invatamant a unor kit-uri individuale, pentru ca, susțin liderii sindicali,…

- Toți miniștri viitorului Cabinet Nicolae Ciuca au primit avize pozitive in urma audierilor in comisiile din parlament. Votul pentru investirea viitorului Executiv va avea loc joi, intr-un plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, programat de la ora 10.00. Joi seara, audierile s-au incheiat in…

- Liderii PNL, PSD și UDMR se intalnesc, joi, pentru o noua runda de negocieri, dupa ce, prin votul dat in Biroul Executiv (BEx), Nicolae Ciuca a fost desemnat de liberali nu doar propunerea de premier, ci și șef al echipei de negociere pentru formarea noului guvern. Tot Nicolae Ciuca va conduce și delegația…

- Liderii celor doua formațiuni, PNL și PSD nu s-au ințeles nici miercuri asupra desemnarii premierului. Ambele partide vor sa iși impuna președintele la șefia Guvernului, PNL pe Florin Cițu, iar PSD pe Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu și Florin Cițu, alaturi de Kelemen Hunor, preedintele UDMR, au mai incercat,…

- UPDATE ORA 12.00: Anchetatorii au descoperit la una dintre perchezițiile efectuate, marți, cateva zeci de mii de euro, precum și certificate de vaccinare atat in alb, cat și completate. In jur de 50 de persoane vor fi duse, in aceasta dupa-amiaza, la audieri, la sediul DNA din Oradea. Din primele informații,…

- Ministerul Sanatatii primeste peste 332 de milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului, sumele urmand a fi folosite pentru cumpararea de Remdesivir, vaccinuri anti-gripale, anti-HPV, pentru medicamente folosite in patologiile HIV/SIDA si TBC, dar si pentru functionarea centrelor de vaccinare,…

- Guvernul interimar condus de Florin Cițu a alocat, in ședința de miercuri seara, sume importante din fondul de rezerva pentru primarii. Alocarea totala este de 1 miliard de lei – 400 de milioane urmand sa fie utilizate pentru achiziția de medicamente și reducerea efectelor calamitaților, iar restul,…

- Guvernul interimar condus de Florin Cițu a alocat, in ședința de miercuri seara, sume importante din fondul de rezerva pentru primarii. Alocarea totala este de 1 miliard de lei – 400 de milioane urmand sa fie utilizate pentru achiziția de medicamente și reducerea efectelor calamitaților, iar restul,…