UPDATE: Autoturism lovit de tren. Soră şi frate victime Un autoturism a fost lovit de un tren, miercuri dimineata, 14 decembrie, in localitatea Timisesti. In masina se aflau doua persoane, sora si frate, in varsta de 23 de ani, respectiv sapte ani. Copilul a fost scos din autovehicul de participantii la trafic, iar tanara a fost scoasa dintre fiarele contorsionate de pompierii nemteni deplasati […] Articolul UPDATE: Autoturism lovit de tren. Sora si frate victime apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

