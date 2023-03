Stiri pe aceeasi tema

- “Avem la categoriile la care se incadreaza peste 90% din automobilele asigurate RCA o crestere medie de circa 16 procente. Cu toate acestea, sau mai ales in acest context, confirm, in vederea protectiei consumatorilor, Autoritatea de Supraveghere Financiara ia in calcul plafonarea tarifelor la RCA pentru…

- Tarifele de referința RCA 2023 publicate de ASF arata o creștere pentru toate categoriile de varsta și toate capacitațile cilindrice fața de cele de 2022. In piața, asta se va resimți in creșterea prețurilor asigurarilor RCA. Cel mai mult pentru asigurarea RCA vor plati șoferii sub 30 de ani care conduc…