Stiri pe aceeasi tema

- Trafic blocat la ieșire din municipiul Buzau, la intersecția DN1B cu DN2E85, dupa ce o autocisterna s-a rasturnat. Din primele date, mașina este incarcata cu un produs lichid foarte volatil și posibil inflamabil. Ar fi vorba despre o substanța utilizata la diluarea vopselurilor, incarcatura fiind de…

- Un incendiu violent ce amenința sa se extinda spre zonele locuite se manifesta, la aceasta ora, pe un camp de langa DN 1B, in zona Hanul lui Ținta. Traficul se desfașoara ingreunat, din cauza fumului și a flacarilor. „Sunt vreo 20 de hectare de porumb, mare parte nerecoltat. Tot campul arde de la popasul…

- UPDATE Din primele date de la fața locului, in momentul in care s-ar fi pus in mișcare pe DN2C, in localitatea Caldaraști, o localnica de 40 de ani, nu s-ar fi asigurat corespunzator la plecarea de pe loc, imprejurare in care a intrat in coliziune cu o autospeciala a poliției condusa de un polițist…

- UPDATE Barbatul a fost declarat decedat dupa ce nu a raspuns manevrelor de resuscitare. ȘTIREA INIȚIALA Misiune de salvare contracronometru, joi dupa-amiaza, a unei persoane disparuta in apele raului Buzau. Este vorba despre un barbat care fusese vazut ultima data in zona podului Vadu Pașii. Potrivit…

- UPDATE Primele date de la fața locului arata ca in timp ce conducea un camion de mare tonaj pe DN2E85, din direcția Buzau catre Ramnicu Sarat, in localitatea Poșta Calnau, un șofer de 53 de ani, din Argeș, a surprins și accidentat o localnica de 60 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului…

- UPDATE Din primele date de la fața locului rezulta ca in timp ce conducea un autoturism pe strada Columbelor, la intersecția cu strada Alexandru Marghiloman, o femeie de 46 de ani din localitatea Galbinași, s-ar fi angajat in efectuarea unui viraj la stanga și nu ar fi acordat prioritate unui motociclu…

- UPDATE 3 Victima de 74 de ani este o fosta judecatoare. Mariana Coțofana a condus secția contecios administrativ și fiscal a Tribunalului Buzau, fiind pensionata de cațiva ani. UPDATE 2 Cele doua victime au fost transportate la UPU Buzau, femeia in varsta de 74 de ani avand multiple traumatism – politraumatism…

- UPDATE Din primele cercetari la locul accidentului a rezultat ca in timp ce conducea un autoturism pe DN2E85, in localitatea Costești, din directia București catre Buzau, un șofer de 55 de ani, din Bacau, nu s-ar fi asigurat corespunzator la schimbarea benzii, imprejurare in care a fost acroșat de un…