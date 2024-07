Stiri pe aceeasi tema

- Rata de promovare inregistrata inainte de contestatii a fost de 74,4%, sub rezultatele obținute in anii anteriori (rezultate in ultimii trei ani: 76,2% in anul 2023, 82,3% in anul 2022, respectiv 76,8% in anul 2021).25,6% dintre elevi (39.195) au obtinut medii sub 5, fata de 17,73% in anul 2022 si 23,8%…

- Doar 65 de absolvenți de gimnaziu au luat media 10 la Evaluarea Naționala 2024. O cifra extrem de mica in comparație cu anii precedenți. Acestea sunt rezultatele inainte de contestații. Miercuri, 3 iulie, Ministerul Educației a publicat rezultatele inițiale de la Evaluarea Naționala 2024.„65 de absolvenți…

- Rezultatele obținute de catre absolvenții clasei a VIII-a la Evaluarea Naționala 2024 au fost publicate astazi de Ministerul Educației. Un elev din Argeș a obținut media 1 la Evaluarea Naționala. A invațat la Școala Gimnaziala Samara și a luat doar punctul din oficiu la fiecare proba. Acesta este urmat…

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2024 au fost publicate, miercuri, la pranz, de catre Ministerul Educației. Amintim ca media de la acest examen reprezinta 100% media de admitere la liceu, pentru al doilea an la rand, dupa 20 de ani. Cate medii de 10 s-au luat anul acesta? 65 de elevi au obținut…

- Notele obținute de catre absolvenții clasei a VIII-a la Evaluarea Naționala 2024 au fost publicate de Ministerul Educației pe site-ul edu.ro. Acestea sunt rezultatele inițiale, inainte de contestații. VEZI AICI REZULTATE EVALUAREA NAȚIONALA 2024 DUPA CODUL CANDIDATULUI VEZI AICI LISTELE CU REZULTATELE…

- Rezultatele obținute de absolvenții de clasa a opta la Evaluarea Naționala 2024 vor fi publicate miercuri, 3 iulie, pe evaluare.edu.ro, pana la ora 14:00, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației. Tabelul conține „codul candidatului”, „școala de proveniența”, „nota”, nota de la „contestație”…

- Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, rezultatele de la Evaluarea Naționala 2024 vor fi publicate miercuri, 3 iulie, pe evaluare.edu.ro, pana la ora 14:00. Rezultatele la Evaluare Naționala sunt publicate in format anonimizat, ca și in anii precedenți. Dupa afișarea primelor rezultate,…

- In județul Dolj, 4386 de absolvenți ai clasei a VIII-a sunt inscriși la Evaluarea Naționala 2024. Examenul este organizat in 134 de centre și va avea loc, conform calendarului aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 6155/2023, astfel: 25 iunie 2024 – Proba scrisa la Limba și literatura romana…