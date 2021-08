Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune intre doua masini a avut loc duminica dimineata, 8 august, pe DN 7 / E 81, in zona Caineni - Valcea, soldata cu doua victime, din cauza caderilor de pietre de pe versantii care strajuiesc Defileul Oltului.

- Update: Un barbat de 30 de ani, ramas incarcerat, a fost extras dintre fiarele mașinii, dar din pacate manevrele de resuscitare nu au avut raspuns. Barbatul a fost declarat decedat. Accident grav, duminica, pe Valea Oltumui, unde circulația este complet blocata. Patru mașini au fost implicate dupa…

- ISU Sibiu intervine, duminica, cu doua echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, un echipaj de descarcerare și automacaraua la limita dintre județele Sibiu și Valcea, in zona Lazaret, la un accident rutier produs intre patru mașini.

- Patru mașini au fost implicate, duminica, intr-un accident grav, pe DN 7 - Valea Oltului. Sunt șase persoane implicate, iar pe langa echipajele SMURD și ale Ambulanței Sibiu a fost solicitat și elicopterul. ISU Sibiu intervine, duminica, cu doua echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, un…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune pe DN 7 / E 81, in zona Raul Vadului - Caineni, din judetul Valcea, sambata seara, 31 iulie. Printre cele patru victime raportate este si un copil.

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod roșu de averse și vijelii pentru județul Valcea. Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Perișani, Caineni, Boișoara, Racovița, Titești, dar și zona de munte din județul Valcea. In aceste zone se vor semnala averse torentiale ce vor depasi…

- De doua zile, circulatia pe Valea Oltului este blocata din multiple motive. Luni, 19 iulie, au fost probleme atat in Sibiu cat si in Valcea, in urma unui accidente rutiere, iar marti, situatia s-a repetat in urma caderilor de pietre pe carosabil.

- In aceasta dimineața, circulația rutiera pe sensul Ganeasa catre Caracal se desfașoara cu dificultate in urma unui accident pe calea ferata. Un autotren condus de un barbat de 51 de ani a fost acroșat de un tren ce circula din directia Piatra-Olt catre Slatina. Potrivit primelor informații oferite de…