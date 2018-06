UPDATE ORA 11.47 Atena si Skopje au semnat acordul pentru redenumirea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, informeaza AFP si Reuters. Intrarea in vigoare a acestui acord, in principiu in termen de sase luni, ar urma sa ridice blocada greceasca pentru aderarea micului stat balcanic la UE si NATO. De partea macedoneana, acordul…