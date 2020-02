Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri noapte au avut loc doua atacuri armate in orasul Hanau, din apropiere de Frankfurt, in care cel putin 8 persoane si-au pierdut viata si alte zeci de persoane au fost ranite grav, relateaza Hotnews.

- Cel putin opt persoane au fost ucise miercuri seara in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt, a anuntat politia locala, relateaza dpa, AFP si Reuters. Autorul sau autorii atacurilor, care ar fi vizat baruri cu narghilea, conform presei locale, au fugit, a adaugat politia care ”a…

- Cel putin opt persoane au fost ucise miercuri seara in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt, a anuntat politia locala... The post Atentate in Germania: sunt cel putin opt morti si cinci raniti grav. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Miercuri noapte au avut loc doua atacuri armate in orasul Hanau, din apropiere de Frankfurt, in care cel putin 8 persoane si-au pierdut viata si alte zeci de persoane au fost ranite grav, relateaza Hotnews.

- Cel puțin opt persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite grav, in doua atacuri produse, miercuri seara, in orașul german Hanau, a informat presa locala citata de The Guardian.Poliția a confirmat ca au fost mai multe victime in urma incidentului produs, miercuri seara, in orașul Hanau situat…

- Cel putin opt persoane au fost ucise miercuri seara in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt, a anuntat politia locala, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.Unitati speciale ale politiei ii urmaresc pe autorii atacurilor care au fugit la bordul unui vehicul inchis la culoare,…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza intr-un orasel situat in centrul Germaniei, afirma surse citate de presa germana. Autorul atacului este un individ in varsta de 36 de ani, au declarat sursele citate. Atacul a avut loc intr-o pensiune din localitatea Rot am…

- Cel puțin 6 persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza, intr-un orasel situat in centrul Germaniei. Potrivit primelor date din ancheta, atacatorul, care a fost arestat, ar fi ruda cu victimele.