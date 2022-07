Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite de focuri de arma trase, duminica, in centrul comercial Fields din cartierul Amager, din Copenhaga, informeaza AFP, citand politia daneza. "Suntem la fata locului. S-au tras focuri de arma si mai multe persoane au fost ranite", a precizat politia, mentionand ca un suspect…

- Presupusul autor al atacului armat din Copenhaga a fost imobilizat si arestat, au anuntat duminica seara autoritatile daneze, indemnand cetatenii sa evite zona in care a avut loc incidentul.

- Mai multe persoane au fost impuscate, marti, intr-o statie de metrou din orasul american New York, iar in zona au fost depistate si dispozitive explozive, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie.