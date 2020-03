Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi angajați de pe ambulanța care l-a preluat de la domiciliu pe barbatul din București depistat pozitiv pentru COVID-19, au fost puși sub izolare și urmeaza sa fie testati pentru a vedea daca au contactat virusul, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, potrivit mediafax.Tataru…

- Cel de-al 13-lea caz de infectare cu coronavirus confirmat pe teritoriul Romaniei este un barbat de 72 de ani care s-a intors din Italia. Acesta a calatorit cu microbuzul din Capitala in Galati, dupa ce a aterizat pe aeroportul Otopeni. Autoritatile au lansat un apel!

- Doctorul Zota, șeful Ambulanței Sectorului 3, a explicat pentru Libertatea cum de au ajuns asistenta și ambulanțierul in risc de contaminare.”La microstația Ambulanței București Sector 3, cei care au asigurat transportul la spital al barbatului de 49 de ani venit din Italia, oamenii sunt foarte ingrijorați…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost infectat cu coronavirus. El s-a intors din Italia de curand, dintr-o zona neafectata. El s-a prezentat seara trecuta cu febra seara trecuta, cu simptomatologie care nu intra in definitia Coronavirus insa i s-au recoltat probe si pentru ca a calatorit in Italia…

- Potrivit Prefecturii Argeș, in acest moment, 201 de argeșeni sosiți din zonele afectate de coronavirus sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Alți opt argeșeni sunt in carantina la București. Nicio persoana nu se afla in centrele de carantina din Argeș. In urma cu puțin timp, al patrulea caz de…

- Reprezentantii Prefecturii Gorj au transmis, miercuri dimineața, ca rezultatul analizelor efectuate la București pentru determinarea virusului Covid 19, la studenta internata in cadrul Sectiei Boli Infectioase, este negativ. Tinerei i s-a facut rau la facultate, luni, dupa ce s-a intors din…

- Probele trimise de Directia de Sanatate Publica Buzau la Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti arata ca femeia izolata in centrul de carantina Arbanasi nu este infectata cu coronavirus. Buzoianca va ramane in continuare in tabara transformata in centru de izolare, pana la epuizarea celor 14 zile de…

- Este vorba despre un barbat de 24 de ani din Bacau care s-a prezentat la spital cu simptome de gripa. Acesta studiaza in China și s-a intors in urma cu opt zile in țara. Pe drumul spre țara, in avion, in urma cu o saptamana, a acuzat febra.Pacientul este așteptat luni la Institutul Matei Balș din…