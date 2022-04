Ministerul Apararii rus a anuntat ca trupele sale vor opri ostilitatile pentru a permite civililor ascunsi impreuna cu combatanti ucraineni sa paraseasca complexul metalurgic asediat Azovstal din Mariupol, oras-port din sud-estul Ucrainei, luni incepand de la 14.00 ora Moscovei (11.00 GMT), informeaza Reuters si France Presse. Ministerul a precizat intr-un comunicat ca fiecare civil blocat in combinat va putea pleca in orice directie doreste. Partea ucraineana neaga insa ca s-ar fi ajuns la un acord. „Anunt in mod oficial si public ca, din nefericire, nu exista niciun acord privind un culoar umanitar…