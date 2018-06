Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane protesteaza vineri seara in Piata Victoriei din Capitala, in ploaie, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat ca nu renunta la functia de presedinte al Camerei Deputatilor si le-a cerut iertare romanilor din inchisoare ca nu a fost modificat mai repede Codul penal. Protestarii…

- Cateva zeci de persoane protesteaza vineri seara in Piata Victoriei din Capitala, in ploaie, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat ca nu renunta la functia de presedinte al Camerei Deputatilor si le-a cerut iertare romanilor din inchisoare ca nu a fost modificat mai repede Codul penal. Protestarii…

- Peste 2.000 de persoane au participat, duminica seara, la un miting organizat de Rezistenta, Insistam, Initiativa Ro, in Piata Victoriei din Capitala. Manifestantii au scandat lozinci impotriva Guvernului si a PSD, precum "PSD, ciuma rosie", "Hotii, hotii", "Cuib de hoti si mafioti", "Suntem uniti,…

- Un nou protest #rezist are loc duminica seara in Piata Victoriei, unde s-au strans cateva sute de persoane de persoane, la o zi dupa mitingul organizat de PSD impotriva abuzurile și la care au participat peste 200.000 de oameni.

- Cateva zeci de persoane protesteaza joi seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, fasa de decizia Curtii Constitutionale privind obligarea presedintelui de a o demite pe sefa DNA. Manifestatia are loc dupa ce, miercuri, cateva mii de oameni au protestat in fata guvernului.

- Peste 200 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a protesta dupa ce Curtea Constituționala a Romaniei a admis sesizarea lui Tudorel Toadel legata de șefa DNA. Manifestanții țin steagul Romaniei in maini, se folosesc de vuvuzele pentru a face zgomot și scandeaza…

- Peste 150 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Iasi impotriva actualei guvernari. Nemultumirile participantilor vizeaza modificarile aduse codurilor penale si incercarea de schimbare a conducerii DNA. Oamenii spun ca vor spre Europa si nu doresc o dictatura. Si in capitala peste 2.000 de…

- Peste 150 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Iasi impotriva actualei guvernari. Nemultumirile participantilor vizeaza modificarile aduse codurilor penale si incercarea de schimbare a conducerii DNA. Oamenii spun ca vor spre Europa si nu doresc o dictatura. Si in capitala peste 2.000 de…