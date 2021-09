UPDATE Primarul Nicusor Dan a precizat ca nu se pune problema ca stimulentele financiare pentru nou-nascuti, voucherele materna si stimulentele pentru persoanele adulte cu dizabilitati sa nu mai fie platite, anuntul pe aceasta tema fiind doar “o eroare umana.“ “Anuntul aparut pe site-ul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu corespunde realitatii. In […] The post UPDATE Anunțul, o “eroare umana”/Nicușor Dan taie stimulentele pentru nou-nascuți și pentru persoanele cu handicap appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…