- „Saptamana viitoare voi cere adoptarea unei hotarari a Parlamentului prin care sa garantam alocarea de la buget a 2,5% din PIB pentru Aparare. Este un vot important care ne asigura ca orice guvern, de acum inainte, va aloca aceasta suma”, a scris, sambata, Florin Citu, pe Facebook.Presedintele Klaus…

- “Saptamana viitoare voi cere adoptarea unei hotarari a Parlamentului prin care sa garantam alocarea de la buget a 2.5% din PIB pentru aparare. Este un vot important care ne asigura ca orice guvern, de acum inainte, va aloca aceasta suma”, a anuntat Citu intr-o postare pe Facebook. Presedintele Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 1 martie 2022, a anuntat Administratia Prezidentiala. Tema sedintei este situatia agresiunii din Ucraina, si implicatiile asupra tarii noastre precum si gestionarea unui eventual flux masiv…

- In cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL, premierul Nicolae Ciuca și liderul PNL, Florin Cițu, au prezentat un plan pentru noua sesiune parlamentara. Dintre surprizele care au fost cerute se remarca solicitarea unui vicepreședinte al PNL pentru renunțarea la restricții și la certificatul verde. Printre…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut astazi o declaratie de presa la Palatul Cotroceni in care a prezentat concluziile sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.Am incheiat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in care am abordat situatia de securitate din Zona Extinsa a Marii Negre…