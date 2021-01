UPDATE: Anchetă europeană. Pagube și platfome industriale oprite de cea mai gravă avarie electrică în 30 de ani Pana majora de curent electric in nord-vestul țarii. Mai multe județe au fost afectate de o avarie in alimentarea cu energie electrica, ceea ce a generat blocarea unor platforme industriale, dar și avarii la echipamentele electro-casnice. Transelectrica susține ca anomalia a fost cauzata de o defecțiune la rețeaua europeana de transport și ca a fost […] The post UPDATE: Ancheta europeana. Pagube și platfome industriale oprite de cea mai grava avarie electrica in 30 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

