- Inspectoratul de Jandarmi al judetului Timis a dat opt amenzi pentru nepurtarea mastii de protectie in spatiu inchis si alte patru pentru incalcarea ordinii si linistii publice, dupa incidentul de la Primaria Timisoara, unde, vineri, mai multi membri si simpatizanti AUR, in frunte cu George Simion,…

- IPJ Timiș a deschis dosar penal dupa ce George Simion și mai mulți membri AUR au intrat, vineri, in sediul Primariei Timișoara, pentru a cere audiența la primarul Dominic Fritz, pentru o femeie. Și jandarmii au dat amenzi partidului condus de George Simion. Primarul Timișoarei a cerut tragerea la raspundere…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, anunța ca lucreaza la un videoclip profesionist prin care sa iși promoveze noua melodie compusa pe versurile lui Mihai Eminescu, ”Dintre sute de catarge”, potrivit Antena 3. „E o compoziție mai veche a mea, dar acum am avut timp sa ma ocup de ea. Am gasit pe…

- UPDATE Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a venit, miercuri, cu precizari privind informația transmisa de reprezentanții PSD, potrivit carora, formațiunea renunța la evenimentul de prezentare a programului de guvernare pentru ca nu ar fi primit avizul Departamentului pentru Situatii de Urgenta…

- UPDATE Zece copii, cu varste cuprinse intre 13 și 14 ani, au suferit leziuni minore și au fost transportați la spital, in urma accidentului de la Draganești. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea Inițiala Un accident rutier in care a fost implicat un microbuz școlar și un autoturism s-a…

- Copreședintele AUR George Simion a cerut, marți, de la tribuna Parlamentului, noi consultari intre partidele politice pentru o majoritate care sa formeze un guvern stabil, cat mai repede. El a dat vina pe președintele Iohannis pentru pierderea de timp de 10 zile cu desemnarea lui Dacian Cioloș ca prim-ministru,…

- UPDATE ORA 16.00 Stelian Ion a primit aviz negativ. Ședința a fost declarata inchisa, deși Iulia Scantei, președintele comisiei nu a anunțat cum au fost distribuite voturile la finalul numararii acestora. Oana Țoiu, ministrul propus la Munca, este audiata la ora 16.30. UPDATE ORA 15.00: Vot negativ…

- Aproape 100.000 de verificari au avut loc, in ultimele 24 de ore, in Romania, pentru depistarea celor care nu respecta masurile luate de autoritați in contextul pandemiei COVID-19. Au fost date peste 2.200 de amenzi, in valoare de 430.000 de lei. Poliția Romana a transmis, marți, ca polițiștii au acționat…