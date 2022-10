UPDATE Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, duminica dimineața, ca, dupa ce s-a constatat o avarie la golirea de fund a barajului Lacului Piscicol Taul Mare, ar fi trebuit evacuate 268 de persoane care locuiesc in aval, insa majoritatea au refuzat sa plece, desi li s-a explicat situatia. Arafat a precizat ca […] The post UPDATE. ALERTA la Roșia Montana. Avarie la barajul unui lac piscicol. Oamenii evacuați, cazați in internate și sali de sport appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .