Stiri pe aceeasi tema

- O alerta de tsunami a fost emisa dupa producerea unui seism cu magnitudinea initiala de 7,3, vineri dimineata, la est de Insula de Nord a Noii Zeelande, a anuntat Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC), potrivit Reuters, transmite agerpres.ro.

- Seismul s-a produs la 180 km nord-est de orașul Gisborne vineri, la 2:27 a.m., (1:27 p.m. GMT joi), la o adancime mica, de doar zece km. Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a transmis ca, pe baza parametrilor preliminari ai cutremurului, sunt posibile valuri periculoase de tsunami…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a avut loc vineri în Noua Zeelanda, a anunțat Institutul American de Geofizica (USGS). Ulterior a fost emis un avertisment de tsunami, relateaza AFP.Cutremurul a avut loc la 180 km nord-est de orașul Gisborne vineri la 2:27 a.m. (1:27 p.m. GMT joi), la o adâncime…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment de 6,9 a avut loc in largul Noii Zeelande, la o adancime de 10 kilometri, potrivit Institutului american de geofizica USGS. Seismul a avut loc in largul insulei de nord a Noii Zeelande, iar autoritațile au emis imediat și o alerta de tsunami. „Toți cei care se afla…

- Noua Zeelanda si Australia au lansat o alerta de tsunami dupa cutremurul cu magnitudinea 7,7 care s-a produs miercuri in Pacific, dar nu si Franta, seismul fiind putin resimtit in Insulele Loialitatii si Noua Caledonie, relateaza AFP. Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ…

- Un cutremur violent, de magnitudinea 7,5, a zguduit miercuri regiunea Insuelor Loyaute si Noii Caledonii, la Oceanul Pacific, potrivit Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP potrivit news.ro. Cutremurul a declansat o alerta de tsunami, a anuntat Centrul de Alerta de Tsunami la…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs miercuri la sud-est de Insula Pastelui, potrivit Institutului American de Geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua. In urma seismului care a avut loc miercuri, la ora 5:23 GMT, nu exista risc de producere a unui tsunami, conform Centrului de Alerta pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs vineri in largul prefecturii Mie din Japonia, relateaza Xinhua care citeaza Agentia nipona de meteorologice (JMA). Seismul, care a avut epicentrul la 390 de kilometri adancime, s-a produs in jurul orei locale 22:39. In unele zone ale…