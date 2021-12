Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. “Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier, in care au…

- Guvernul a adoptat vineri, 26 noiembrie, o hotarare privind modificarea masurilor din starea de alerta. In actul normativ au fost introduse, insa, mai multe relaxari ale restricțiilor, valabile doar pentru persoanele vaccinate sau trecute recent prin boala. Iata care sunt masurile incluse in Hotararea…

- Serviciul Roman de Informații pare ca a pierdut noțiunea timpului și face informari cu privire la chestiuni de-un an apuse și care, oricum nu mai pot fi schimbate, așa cum reiese din raportul publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, despre principalele amenințari cibernetice la adresa sectorului financiar-bancar…

- UPDATE ORA 12.00: Nicu Falcoi, propus ministru al Apararii Nationale, are aviz negativ. El a primit 8 voturi „pentru”, 15 „impotriva” și 13 abțineri. Știre inițiala: Miniștrii pe care i-a propus premierul desemnat Dacian Cioloș sunt audiați, marți, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Deja…

- Camelia Bogdan, judecator suspendat din magistratura, a pierdut definitiv procesul deschis in 2018 impotriva celor mai importante instituții ale statului roman, printre care Președintele Romaniei, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) sau Serviciul Roman…

- O geanta suspecta, abandonata intr-o stație de tramvai din Capitala, a pus pe jar, luni, autoritatile. Circulația tramvaielor a fost blocata, iar la fața locului a fost trimisa o echipa pirotehnica. Geanta suspecta a fost gasita pe o banca, in stația de tramvai nr. 21 Raul Colentina. O femeie a fost…