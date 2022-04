Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri prezidențiale in Franța, primul tur: Emmanuel Macron și Marine Le Pen merg in turul 2. Diferența foarte mica intre cei doi Alegeri prezidențiale in Franța, primul tur: Emmanuel Macron și Marine Le Pen merg in turul 2. Diferența foarte mica intre cei doi Primul tur al alegerilor prezidențiale…

- Așa cum se aștepta toata lumea, lupta in primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța s-a dat intre actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politicianul de extrema-dreapta Marine Le Pen, care vor merge mai departe in turul II. La ora 21.00, rezultatele exit-poll-ului aratau astfel:…

- Scrutinul prezidential din Franța a debutat, sambata, pentru cetatenii francezi din unele teritorii de peste mari din Americi si Pacificul de Sud, care se prezinta la urne pentru a-si alege urmatorul presedinte, cu o zi mai devreme decat cei de pe continent, informeaza DPA. Principalul contracandidat…

- Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la alegerile prezidentiale din Franta din luna aprilie, a facut din deportarea a un milion de straini un subiect central al platformei sale electorale, a transmis ieri dpa, preluata de Agerpres.”Ceea ce as vrea este sa-i trimit inapoi pe toti oamenii pe care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-ar plasa detasat pe primul loc daca turul intai al alegerilor ar avea loc in aceasta duminica, cu 25% din voturi, in fata candidatelor Valerie Pecresse, de dreapta, si Marine Le Pen, de extrema dreapta, creditate fiecare cu cate 15,5% din intentiile de vot,…