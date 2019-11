Romanii sunt chemați din nou la urne, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, care va avea loc pe 24 noiembrie, pentru a alege președintele Romaniei, dintre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Romanii din strainatate au tot trei zile la dispoziție, incepand de astazi, pentru a vota. La fel s-a intamplat și in turul 1, […] Post-ul UPDATE | Alegeri prezidențiale 2019 – Votul in diaspora in turul 2. Cine sunt primii romani care au votat in strainatate apare prima data in Libertatea .