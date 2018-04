Stiri pe aceeasi tema

- Miza alegerilor parlamentare care se desfasoara duminica in Ungaria este viitorul tarii, a declarat premierul in exercitiu Viktor Orban, dupa ce a votat intr-un cartier select din Budapesta in cursul diminetii.

- Alegeri parlamentare in Ungaria 2018. Premierul maghiar Viktor Orban este pe cale sa obțina un nou mandat de patru ani ca premier, duminica. In acest caz, cel mai important lider populist din Europa va continua sa construiasca ceea ce el numește o “democrație iliberala”. Libertatea va prezenta pe parcursul…

- Victoria unui candidat independent sustinut de Opozitie in oraselul ungar Hodmezovasarhely, in defavoarea partidului de guvernare Fidesz, cu doar cateva saptamani inainte de alegerile parlamentare, ar putea clatina serios majoritatea de care dispune Viktor Orban in sondajele pre-electorale.…

