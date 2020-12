UPDATE. Alegeri parlamentare în diaspora 2020. Un total de 86.640 de români au votat în prima zi Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt așteptați sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. Pentru diaspora sunt alocați 2 senatori și 4 deputați. UPDATE 23:00 un procent de 0,48% din totalul alegatorilor au votat Pana la ora 23:00 au votat in diaspora 86.640 de alegatori, dintre care 65.311 au mers la cele 751 de secții, iar 21.329 au votat prin corespondența, conform datelor live ale Autoritații Electorale Permanente. Din totalul de 18.191.396 alegatori, numarul celor care au votat pana acum reprezinta 0,48%. Votul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt așteptați sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. Pentru diaspora sunt alocați 2 senatori și 4 deputați. UPDATE 21:00 Aproape 85.000 de romani din diaspora au votat deja Pana la…

- Numarul total de sectii de votare organizate in strainatate este de 751. Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca prima zi a votarii in strainatate a decurs in conditii foarte bune, iar la 17.00, ora Romaniei, au fost deschisesi sectiile de votare organizate in vestul SUA (Los Angeles, Anaheim, Sacramento,…

- Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt așteptați sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. Pentru diaspora sunt alocați 2 senatori și 4 deputați. UPDATE 19:00 Au votat peste 70.000 de romani Pana la ora 19.00 (ora romaniei)…

- Peste 71.000 de romani din diaspora si-au exercitat dreptul de vot, sambata, pana la ora 18,00 (ora Romaniei). In prima zi a votarii in strainatate, s-a inchis deja votul in sectii din Noua Zeelanda, Australia, Republica Coreea, Japonia, China, Filipine, Malaezia, Republica Singapore,…

- Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt așteptați sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. Pentru diaspora sunt alocați 2 senatori și 4 deputați. UPDATE 17:40 A inceput votul in SUA și Canada A inceput votul pentru alegerile…

- Alianta USR PLUS solicita Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe si Biroului Electoral Central sa ia urgent toate masurile de informare publica pentru ca romanii din diaspora al caror vot prin corespondenta nu a ajuns la Autoritatea Electorala Permanenta sa stie acest lucru si sa gaseasca solutii…

- Vineri, la 20:00 ora Romaniei a inceput votul la alegerile parlamentare din 5 și 6 decembrie 2020, cu deschiderea sectiei de votare organizata la Auckland, Noua Zeelanda, relateaza Agerpres.Secțiile de votare din Canberra, Melbourne și Sydney s-au deschis la 22:00 ora Romaniei, urmate de sectiile de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat zilele trecute ca romanii cu domiciliul sau reședința in strainatate vor putea vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie la orice secție din afara țarii, indiferent daca s-au inregistrat sau nu in registrul electoral, iar pentru aceasta…